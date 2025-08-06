Марокканец, прикуривший от вечного огня под Триумфальной аркой, будет выслан из Франции

Французская полиция установила личность мужчины, который 4 августа прикурил от вечного огня на могиле неизвестного солдата в Париже. Это 47-летний выходец из Марокко, не имеющий французского гражданства. Он будет лишен вида на жительство и выслан.

Видеозапись, на которой мужчина походя прикуривает от главного воинского мемориала Франции, была сделана туристской из Латвии. Запись широко разошлась в социальных сетях, вызвав всеобщее возмущение. Она привлекла внимание как правоохранительных органов, так и политиков.

"Нельзя безнаказанно глумиться над нашими павшими. Огонь – это не зажигалка. Он горит в память о миллионах наших павших. Это оскорбление наших погибших, нашей истории и нашего народа", – заявила министр по делам ветеранов Патрисия Мирай.