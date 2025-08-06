Трамп переговорил с Зеленским по телефону. Виткофф возвращается из Москвы

Президент США Дональд Трамп переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским – вскоре после встречи между специальным посланником Трампа Стивеном Виткоффом с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Администрация Белого дома сообщает, что встреча Виткоффа с Путиным была "весьма эффективной", Кремль также сообщает об "очень полезном и конструктивном диалоге".

Стивен Виткофф возвращается в Вашингтон. Ранее Дональд Трамп, прилагающий дипломатические усилия для прекращения войны в Украине, выдвинул Кремлю ультиматум, в соответствии с которым без достижения прогресса в отношении урегулирования США уже 8 августа введут против России новые крайне серьезные санкции.

Путин проигнорировал этот ультиматум: как сообщает Reuters, Путин уверен, что санкции, которыми угрожает Трамп, не смогут нанести существенного урона российской экономике. Он считает, что российская армия может выиграть войну, то есть захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, уже объявленные российскими.