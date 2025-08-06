В Хиросиме отметили 80-ю годовщину ядерной бомбардировки

Тысячи человек, в том числе представители 120 государств собрались 6 августа в Парке мира в Хиросиме на памятную церемонию, посвященную 80-й годовщине атомной бомбардировки этого японского города американцами в конце Второй Мировой войны.

Мэр Хиросимы Казуми Мацуи заявил: российско-украинская война и конфликт на Ближнем Востоке содействуют тому, что ядерное оружие воспринимается как более приемлемое. "Тем самым высказывается пренебрежение урокам, которые мир должен был извлечь из трагедий прошлого", – сказал он.

На сегодняшний день в Японии остается около 100000 "хибакуся" – людей, переживших ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они постепенно уходят из жизни, и для многих из них это будет последний юбилей. Только за последний год их количество сократилось на 4940 человек