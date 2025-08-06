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Мир

Зеленский после беседы с Трампом: "Россия теперь более настроена на прекращение огня"

Война в Украине
Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
время публикации: 06 августа 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 21:49
Зеленский после беседы с Трампом: "Россия теперь более настроена на прекращение огня"
AP Photo/Pascal Bastien

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеообращением по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом. Беседа глав государств состоялась вскоре после встречи между специальным посланником Трампа Стивеном Виткоффом с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

"По дороге от наших бригад тут, в Сумской области, я говорил с президентом Трампом. Этот разговор произошел после визита редставителя президента США Стива Виткоффа в Москву. Наша общая позиция с партнерами абсолютно конкретная и прозрачная – война должна завершиться. Войну нужно закончить честно", – цитирует украинского лидера УНИАН.

Зеленский сообщил: "Судя по тому, что звучало в Москве, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Главное, чтобы они не обманули нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты".

Мир
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