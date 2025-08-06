Вступил в должность новый президент Польши Кароль Навроцкий

В польском парламенте состоялась церемония вступления в должность нового президента Польши Кароля Навроцкого. Президентскую присягу у нового главы государства принял председатель парламента Шимон Холовня.

"Торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог", – сказал президент.

Завершивший свою каденцию Анджей Дуда заявил, что не собирается уходить на покой. "Мне всего 53 года, и я полон энергии. Я готов и далее служить обществу, если это не будет противоречить моему статусу экс-президента", – заявил он, не исключив и возвращения в политику.

Напомним: кандидат от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий, набрал на президентских выборов около 51% голосов избирателей, а его противник, кандидат от правящей Гражданской коалиции Рафал Тшасковский набрал немногим более 49%.

Польша – крупнейшее государство Восточной Европы, и исход голосования будет иметь влияние во всем регионе. Победа Навроцкого, по мнению многих аналитиков, означает дальнейшее усиление "трампистких" сил на европейском континенте.