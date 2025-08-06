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Мир

"Смерть ЦАХАЛу": в Миссури атаковали израильтянина с гражданством США

США
Антисемитизм
время публикации: 06 августа 2025 г., 06:42 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 06:42
"Смерть ЦАХАЛу": в Миссури атаковали израильтянина с гражданством США
AP Photo/Jeff Roberson

В ночь на среду, 6 августа, в городе Клэйтон в американском штате Миссури бутылкой с зажигательной смесью были сожжены три автомобиля.

Прибывшие на место полицейские обнаружили рядом с автомобилями граффити "Смерть ЦАХАЛу" и ряд оскорбительных надписей личного характера, адресованных проживающему в городе израильскому резервисту с гражданством США.

К расследованию инцидента привлечено ФБР.

Мир
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