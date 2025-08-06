Минюст США ходатайствует о смертной казни в отношении убийцы сотрудников посольства Израиля

Министерство юстиции США намерено ходатайствовать о смертной казни в отношении 30-летнего Элиаса Родригеса из Чикаго (штат Иллинойс), обвиняемого в убийстве двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, передает ABC News.

"Министерство юстиции США намерено выдвинуть обвинения в преступлении на почве ненависти и добиваться смертной казни в отношении предполагаемого стрелка, застрелившего двух сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия", – говорится в сообщении телеканала.

Вскоре после ареста минюст США предъявил Родригесу обвинения в убийстве первой степени (два эпизода), которые также включают обвинения в убийстве иностранных официальных лиц, причинение смерти человеку с применением огнестрельного оружия и использование огнестрельного оружия во время совершения преступления. По крайней мере одно из обвинений предусматривает смертную казнь.

21 мая примерно в 21:08 (по времени восточного побережья США) террорист Элиас Родригес застрелил израильского дипломата Ярон Лищински и его коллегу и невесту Сару Мильгрим, когда они стояли около Еврейского музея после мероприятия, организованного Американским еврейским комитетом (AJC). Убийца не пытался скрыться, а, выбросив оружие, спокойно дожидался ареста около входа в музей. Вскоре он был арестован. При задержании Родригес скандировал "Свободу Палестине!"

Сара Мильгрим была гражданкой США и работницей посольства Израиля, Ярон Лищински был штатным сотрудником израильского посольства. По информации издания "Исраэль а-Йом", Лищински вырос в немецком городе Нюрнберг как христианин-евангелист и в молодости, движимый идеями сионизма, репатриировался в Израиль.

Посол Израиля в США Йехиэль Лайтер сообщил, что Ярон и Сара вскоре планировали пожениться. "Молодой человек купил кольцо на этой неделе, намереваясь сделать предложение своей девушке на следующей неделе в Иерусалиме", – написал он.

Нападение было совершено в районе, где обычно много полиции: неподалеку расположены офисы ФБР, генпрокурора США, полицейское управление округа Колумбия. Кроме того, полицейские были привлечены для охраны мероприятия. К расследованию было привлечено ФБР.