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Мир

Путин принимает Виткоффа в Кремле

время публикации: 06 августа 2025 г., 12:10 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:33
Путин принимает Виткоффа в Кремле
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Днем 6 августа президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Виткоффа. Встреча проходит в Кремле, в Представительском кабинете, сообщает пресс-служба российского президента.

На переговорах присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С начала года это уже пятый визит Виткоффа в Россию. В прошлый раз он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи.

Мир
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Виткофф прибыл в Москву, ожидается его встреча с Путиным