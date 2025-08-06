Путин принимает Виткоффа в Кремле

Днем 6 августа президент РФ Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Виткоффа. Встреча проходит в Кремле, в Представительском кабинете, сообщает пресс-служба российского президента.

На переговорах присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

С начала года это уже пятый визит Виткоффа в Россию. В прошлый раз он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, а до этого 11 апреля – в Санкт-Петербург. Оба раза президент РФ Владимир Путин проводил с ним встречи.