Первые французские истребители Mirage-2000 прибыли в Украину. Об этом со ссылкой на министра обороны Франции Себастьена Лекорню сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", – написал Лекорню в соцсети Х.