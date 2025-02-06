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Мир

Французские истребители Mirage-2000 прибыли в Украину

Франция
Война в Украине
Украина
время публикации: 06 февраля 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 12:31
Французские истребители Mirage-2000 прибыли в Украину
AP Photo/Johnson Lai

Первые французские истребители Mirage-2000 прибыли в Украину. Об этом со ссылкой на министра обороны Франции Себастьена Лекорню сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

"6 июня 2024 года Эмманюэль Макрон объявил о поставке в Украину французских Mirage 2000. Первые из них сегодня прибыли в Украину. С украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, теперь они будут участвовать в защите украинского неба", – написал Лекорню в соцсети Х.

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