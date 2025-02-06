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Мир

Министр обороны Украины сообщил о получении истребителей Mirage-2000 и F-16

Война в Украине
ВВС
Вооружения
время публикации: 06 февраля 2025 г., 16:33 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 16:43
Министр обороны Украины сообщил о получении истребителей Mirage-2000 и F-16
AP Photo/Efrem Lukatsky

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ВВС ВСУ получили первые истребители Mirage-2000 от Франции и очередную партию F-16 от Нидерландов.

"Эти современные боевые машины уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии. Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность – Mirage-2000 станет новым элементом защиты украинского неба. Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Благодарю союзников за доверие, решительность и неизменную поддержку Украины", – сказано в заявлении Умерова.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 февраля 2025

Министр обороны Франции: истребители Mirage-2000 прибыли в Украину