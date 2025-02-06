Министр обороны Украины сообщил о получении истребителей Mirage-2000 и F-16

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что ВВС ВСУ получили первые истребители Mirage-2000 от Франции и очередную партию F-16 от Нидерландов.

"Эти современные боевые машины уже в Украине и в скором времени приступят к выполнению боевых задач, усиливая нашу оборону и способность эффективно противостоять российской агрессии. Благодарен Франции за этот стратегически важный вклад в нашу безопасность – Mirage-2000 станет новым элементом защиты украинского неба. Поддержка Нидерландов – это еще один весомый шаг, приближающий нас к победе и обеспечивающий надежную защиту украинских городов и граждан. Мы продолжаем системную работу вместе с партнерами, чтобы современной боевой авиации в Украине становилось больше. Благодарю союзников за доверие, решительность и неизменную поддержку Украины", – сказано в заявлении Умерова.