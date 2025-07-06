x
06 июля 2025
|
последняя новость: 11:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2025
|
06 июля 2025
|
последняя новость: 11:20
06 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Вань И: Китай не допустит поражения России в войне

Война в Украине
Украина
Китай
Европейский Союз
время публикации: 06 июля 2025 г., 11:11 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 11:16
Вань И: Китай не допустит поражения России в войне
Alexei Danichev/Photo host brics-russia2024.ru via AP

Министр иностранных дел Китая Вань И провел в Брюсселе переговоры с Верховным комиссаром Евросоюза по вопросам внешней политики Каей Каллас. Как передает CNN, он сделал заявление, свидетельствующее о поддержке Китаем России в войне с Украиной.

Согласно официальному сообщению, "обмен мнениями был нелегким, но уважительным". Обсуждался широкий круг вопросов: компьютерная безопасность, редкоземельные металлы, несбалансированность торговли, Тайвань и Ближний Восток.

Однако официальный источник, знакомый с содержанием переговоров, сообщил: по словам китайского представителя, официальный Пекин не потерпит поражения России, поскольку это позволит США сосредоточить все свое внимание на КНР. Фактически, Китай за затягивание войны.

При этом Китай декларирует нейтралитет в конфликте, и позиция остается неизменной с самого его начала. "Мы выступаем за переговоры, прекращение огня и мирное урегулирование. Затягивание конфликта не служит ничьим интересам", – заявила пресс-служба ведомства.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 апреля 2025

Официальный Пекин опроверг заявление Зеленского об участии китайцев в войне с Украиной
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 01 апреля 2025

КНР начала масштабные учения по блокаде Тайваня
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 марта 2025

Китай выступил против переговоров по Украине без участия Украины и ЕС