Вань И: Китай не допустит поражения России в войне

Министр иностранных дел Китая Вань И провел в Брюсселе переговоры с Верховным комиссаром Евросоюза по вопросам внешней политики Каей Каллас. Как передает CNN, он сделал заявление, свидетельствующее о поддержке Китаем России в войне с Украиной.

Согласно официальному сообщению, "обмен мнениями был нелегким, но уважительным". Обсуждался широкий круг вопросов: компьютерная безопасность, редкоземельные металлы, несбалансированность торговли, Тайвань и Ближний Восток.

Однако официальный источник, знакомый с содержанием переговоров, сообщил: по словам китайского представителя, официальный Пекин не потерпит поражения России, поскольку это позволит США сосредоточить все свое внимание на КНР. Фактически, Китай за затягивание войны.

При этом Китай декларирует нейтралитет в конфликте, и позиция остается неизменной с самого его начала. "Мы выступаем за переговоры, прекращение огня и мирное урегулирование. Затягивание конфликта не служит ничьим интересам", – заявила пресс-служба ведомства.