Мэр Москвы сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 5 июля, вечером, сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин.

Аналогичное сообщение он сделал утром этого дня.

Днем в Москве была ненадолго приостанавлена работа аэропорта "Шереметьево". Временные ограничения также действуют в московской воздушной зоне в аэропорту "Пулково".