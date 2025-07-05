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Мир

Мэр Москвы сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье

Война в России
время публикации: 05 июля 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 19:31
Мэр Москвы сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье
Кадр из видео Минобороны РФ

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 5 июля, вечером, сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин.

Аналогичное сообщение он сделал утром этого дня.

Днем в Москве была ненадолго приостанавлена работа аэропорта "Шереметьево". Временные ограничения также действуют в московской воздушной зоне в аэропорту "Пулково".

Мир
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