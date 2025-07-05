Мэр Москвы сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье
время публикации: 05 июля 2025 г., 19:07 | последнее обновление: 05 июля 2025 г., 19:31
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 5 июля, вечером, сообщил о двух украинских дронах, сбитых в Подмосковье. "На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал Собянин.
Аналогичное сообщение он сделал утром этого дня.
Днем в Москве была ненадолго приостанавлена работа аэропорта "Шереметьево". Временные ограничения также действуют в московской воздушной зоне в аэропорту "Пулково".