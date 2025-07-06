Смертоносное наводнение в Техасе: число погибших растет

По уточненным данным, жертвами наводнения в Техасе стали по меньшей мере 70 человек. По словам шерифа округа Керр Ларри Лейта, только на территории округа обнаружены тела 38 взрослых и 21 ребенка.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. Общее число пропавших без вести остается неясным, однако известно, что среди них 11 девочек и инструктор из детского лагеря Camp Mystic.

Известно, что множество людей выехали 4 июля на природу, чтобы отпраздновать День независимости США. Однако дата ознаменовалась невиданными дождями, вследствие чего уровень воды в реке за час поднялся более, чем на семь метров.