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Мир

Смертоносное наводнение в Техасе: число погибших растет

США
Наводнение
время публикации: 06 июля 2025 г., 21:29 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 21:39
Смертоносное наводнение в Техасе: число погибших растет
AP Photo/Rodolfo Gonzalez

По уточненным данным, жертвами наводнения в Техасе стали по меньшей мере 70 человек. По словам шерифа округа Керр Ларри Лейта, только на территории округа обнаружены тела 38 взрослых и 21 ребенка.

В зоне бедствия продолжаются поисково-спасательные работы. Общее число пропавших без вести остается неясным, однако известно, что среди них 11 девочек и инструктор из детского лагеря Camp Mystic.

Известно, что множество людей выехали 4 июля на природу, чтобы отпраздновать День независимости США. Однако дата ознаменовалась невиданными дождями, вследствие чего уровень воды в реке за час поднялся более, чем на семь метров.

Мир
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