ЧВК "Вагнер" объявила, что покидает Мали, "выполнив основную миссию"

ЧВК "Вагнер" объявила, что выполнила "основную миссию" в Мали и покидает эту страну. Об этом сообщает "Медуза", цитируя близкий к наемникам телеграм-канал "Разгрузка Вагнера".

В посте говорится, что наемники три с половиной года "плечом к плечу с народом Мали сражались против терроризма".

"Мы уничтожили тысячи боевиков и их командиров, годами терроризировавших мирное население. Помогли местным патриотам создать сильную и дисциплинированную армию, способную защитить свою землю. И выполнили главную задачу – все региональные столицы вернулись под контроль законной власти. Миссия завершена. ЧВК "Вагнер" возвращается домой", – говорится в посте.

Первые сообщения о том, что ЧВК Вагнера набирает наемников для работы в Мали, появились в СМИ в сентябре 2021 года. Тогда в результате госпереворота к власти пришел полковник Ассими Гоита, после чего из страны были выведены более пяти тысяч находившихся там французских военнослужащих. По данным западных СМИ, наемники должны были обучать малийских военных и обеспечивать защиту высокопоставленных чиновников. В МИД РФ фактически подтвердили сделку, при этом подчеркнув, что власти России не имеют к ней никакого отношения.

Проект All Eyes On Wagner публиковал доклад о первом годе пребывания ЧВК Вагнера в Мали. В нем говорилось в том числе о массовых убийствах, изнасилованиях, грабежах и нападениях на мирных жителей.

Летом 2024 года между повстанцами-туарегами с одной стороны и правительственными войсками Мали и вагнеровцами с другой стороны произошел бой. В ходе боев правительственные войска и вагнеровцы попали в засаду. По разным данным, погибли от 20 до 80 наемников.