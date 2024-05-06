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ФБК опубликовал съемки скрытой камерой во "дворце Путина"

время публикации: 06 мая 2024 г., 15:05 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 15:38
ФБК опубликовал съемки скрытой камерой во "дворце Путина"
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал новый видеоматериал, показав помещения "дворца Путин" под Геленджиком на мысе Идокопас, снятые скрытой камерой неким секретным агентом ФБК.

Комментируют эти кадры Мария Певчих и Георгий Албуров.

Сотрудники ФБК наглядно доказывают, что на видеозаписях дворец президента РФ, а не "апарт-отель", как утверждал бизнесмен Аркадий Ротенберг, объявивший себя три года назад собственником этого сооружения и обещавший, что гостиница откроется через "два-три года".

Рекомендуем также публикацию "Проекта": "Быт и нравы эпохи П." Расследование о том, как Владимир Путин изменился вместе со своим дворцом

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