Лауреаты 109-й Пулитцеровской премии: за статьи о покушении на Трампа, фентаниле и Газе

Колумбийский университет объявил лауреатов 109-й Пулитцеровской премии. Две премии были присуждены за материалы и фотографию по покушению на Трампа в июле 2024 года, две премии – за материалы о наркотике фентанил, одна премия – за материалы по Газе.

СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПО НОМИНАЦИЯМ

За службу обществу – ProPublica за репортаж Кавиты Сураны, Лиззи Прессер, Кассандры Харамильо и Стейси Краниц о беременных женщинах, которые умерли после того, как врачи отложили оказание срочной помощи из-за страха нарушить инструкции в штатах со строгими законами об абортах.

Освещение срочных новостей – The Washington Post за освещение покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа 13 июля 2024 года.

Репортаж-расследование – Reuters за разоблачение слабого регулирования в США и за рубежом производства фентанила – одного из самых смертоносных и недорогих наркотиков в мире.

Репортаж-разъяснение – Азам Ахмед и Кристина Гольдбаум из The New York Times и Матье Айкинс, внештатный автору, за исследование темы провала США в Афганистане, где к власти пришел "Талибан".

Местный репортаж – Алисса Чжу, Ник Тиме и Джессика Галлахер из The Baltimore Banner и The New York Times за серию расследований о потреблении фентанила в Балтиморе.

Национальный репортаж – The Wall Street Journal за хронику политических и личных перемен в жизни самого богатого человека в мире Илона Маска.

Международный репортаж – Деклан Уолш и его коллеги из The New York Times за расследование конфликта в Судане.

Авторская статья – Марк Уоррен, Esquire, за портрет баптистского пастора и мэра небольшого городка, который покончил с собой после того, как его тайная жизнь была раскрыта правым новостным сайтом.

Комментарий – Мосаб Абу Тоха, автор The New Yorker за рассказы о Газе, "которые сочетают в себе глубокий репортаж с интимностью мемуаров, чтобы передать палестинский опыт более чем полутора лет войны с Израилем".

Критика – Александра Ланге, автору Bloomberg CityLab, за статьи об общественных пространствах для семей.

Редакционные статьи – Раджу Манкаду, Шарон Стайнманн, Лизе Фалькенберг и Лие Бинковиц из Houston Chronicle за серию статей об опасных железнодорожных переездах.

Иллюстрированные репортажи и комментарии – Энн Телнаес из The Washington Post за комментарии о влиятельных людях и учреждениях, которые привели ее к уходу из новостной организации после 17 лет работы.

Фотографии к экстренным новостям – Даг Миллс из The New York Times за серию фотографий покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, включая одно изображение, на котором запечатлена пуля в воздухе.

Фотография – Моисес Саман из The New Yorker, за его захватывающие черно-белые снимки тюрьмы Седная в Сирии.

Аудиорепортаж – The New Yorker за подкаст "In the Dark" о расследовании одного из самых громких преступлений войны в Ираке – убийства 25 безоружных иракских мирных жителей в Хадите.