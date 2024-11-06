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В десяти штатах США прошли референдумы о праве на аборт

время публикации: 06 ноября 2024 г., 16:48 | последнее обновление: 06 ноября 2024 г., 16:48

В десяти штатах США, наряду с президентскими выборами, прошли также референдумы о праве женщин на аборт. Необходимость в этом возникла после того, как в 2022 году Верховный суд США отменил вердикт "Роу против Уэйда", гарантировавшем это право на федеральном уровне.

Согласно предварительным результатам, в поддержку конституционных гарантий прерывания беременности выступили Миссури, Нью-Йорк, Невада, Монтана, Мэриленд, Колорадо и Аризона. Против – Флорида и Южная Дакота.

Постановление "Роу против Уэйда" было принято в 1973 году. Отменив его, Верховный суд отметил: "Конституция не дает права на аборт; и право регулировать аборты возвращается народу и его избранным представителям".

Согласно постановлению, в каждом штате решение должно приниматься отдельно – местными законодательными собраниями или избирателями. Во многих штатах уже приняты законы, подтверждающие право на аборт.

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