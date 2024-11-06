Предварительные данные: Трамп победил на выборах президента США

Судя по результатам, публикуемым ведущими американскими СМИ, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах, он станет 47-м президентом США. Вице-президентом США станет сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

Не дожидаясь объявления официальных итогов выборов, Трамп выступил во Флориде с победной речью перед своими сторонниками. "Мы сотворили историю. Мы исцелим США, снова сделаем Америку великой, она снова станет процветающей и безопасной, как заслуживаете вы и ваши дети! Ее ждет золотой век, это великая победа американского народа!" – заявил он под восторженные возгласы своих сторонников.

Кандидат от Демократической партии Камала Харрис пока воздержалась от заявлений.

Первым о победе Трампа объявил телеканал Fox News. Другие ведущие американские СМИ его победу еще не подтвердили, хотя абсолютное большинство аналитиков и политических обозревателей говорят об очевидной победе Трампа. Об этом говорят и не окончательные данные результатов выборов по штатам.

По предварительным данным, кандидат от республиканцев Дональд Трамп одержал победу в штатах Северная Каролина, Южная Каролина, Пенсильвания, Джорджия, Айдахо, Монтана, Айова, Луизиана, Юта, Миссури, Огайо, Техас, Вайоминг, Северная Дакота, Южная Дакота, Арканзас, Канзас, Теннесси, Западная Вирджиния, Алабама, Миссисипи, Оклахома, Флорида, Индиана, Кентукки, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Небраска, Аляска.

Кандидат от демократов Камала Харрис победила в штатах Вирджиния, Орегон, Нью-Йорк, Нью-Мехико, Калифорния, Вашингтон, Колорадо, Иллинойс, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси, Делавэр, Массачусетс, Коннектикут, Мериленд, Род Айленд, Миннесота, Вермонт, Мэн, округе Колумбия и на Гавайях.

За Трампа проголосовали около 51% избирателей, принявших участие в выборах. За Харрис – около 47%.

Республиканцы обошли демократов на выборах в Сенат и Палату представителей Конгресса США, более успешны они были и на губернаторских выборах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США – до того, как были оглашены официальные итоги. "Дорогие Дональд и Мелания Трамп, поздравляю с величайшим возвращением в истории! Ваше историческое возвращение в Белый дом открывает новое начало для Америки и является мощным подтверждением приверженности великому союзу между Израилем и Америкой. Это огромная победа!" – сказано в поздравлении, под которым стоят имена Биньямина Нетаниягу и его супруги Сары.

С поздравлением в адрес Трампа выступил и президент Украины Владимир Зеленский.