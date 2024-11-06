Выборы президента США: Трамп побеждает в Западной Вирджинии, лидируя во Флориде и Джорджии

Продолжается публикация предварительных данных по результатам выборов президента США.

Судя по имеющейся информации, Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Западной Вирджинии (4 голоса выборщиков).

Что гораздо существенней, на данном этапе Трамп лидирует во Флориде (30 голосов выборщиков) и в колеблющейся Джорджии (16 голосов выборщиков), результаты по этим штатам пока неочевидны.

На данный момент соотношение по голосам выборщиков: Трамп – 23, Харрис – 3.