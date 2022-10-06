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    В мире

    Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Анни Эрно

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    Анни Эрно
    Wikipedia.org. Фото: 2cordevocali     Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Анни Эрно
    Angela Weiss/Pool Photo via AP, File

    В четверг, 6 октября, в Стокгольме Нобелевский комитет объявил имя лауреата Нобелевской премии по литературе.

    Премия присуждена французской писательнице Анни Эрно "за смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

    Анни Эрно (Дюшен) родилась 1 сентября 1940 года в Лилльбонне. Детство её прошло в Нормандии, в Ивто, где её родители держали небольшое кафе. Закончив Руанский университет, она преподавала литературу школе, а затем перешла на дистанционное преподавание. Первый роман Эрно, "Les Armoires vides", был опубликован в 1974 году. В нём присутствуют отчётливые автобиографические мотивы, что будет характерно также и для последующего творчества писательницы. Все её романы тем или иным образом отражают действительные эпизоды её биографии: детство, социальную карьеру, замужество и материнство, открытие собственной сексуальности, аборт, рак груди, болезнь и смерть матери. Романы Эрно, в которых личные воспоминания накладываются на коллективную память поколения, представляют собой настоящее свидетельство эпохи. По словам самой писательницы, она предпочитает не творить в рамках традиционных жанров, а искать собственную форму самовыражения. Анни Эрно – лауреат ряда литературных премий: премии Ренодо (1984, роман "La Place"), премии Маргерит Дюрас (2008, "Les Années"), премии Франсуа Мориака (2008, "Les Années"), Премии французского языка (2008, за совокупность творчества). С 2014 года она также является почётным доктором Университета Сержи-Понтуаз.

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    На 7 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 10 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

    Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал британский писатель танзанийского происхождения Абдулразак Гурна. Премия ему была присуждена "за бескомпромиссное и сострадательное проникновение в последствия колониализма и судьбу беженцев в пропасти между культурами и континентами".

    Лауреаты Нобелевской премии 2022 года

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    В области медицины и физиологии. Сванте Паабо (Швеция) "за его открытия, касающиеся геномов вымерших гоминидов и эволюции человека".

    В области физики. Ален Аспект (Франция), Джон Ф. Клаузер (США) и Антон Цайлингер (Австрия) "за эксперименты с запутанными фотонами, исследование нарушений неравенств Белла и новаторские работы по квантовой информатике".

    В области химии. Каролин Рут Бертоцци (США), Мортен П. Мелдал (Дания) и Карл Барри Шарплесс (США) "за развитие клик-химии и биоортогональной химии".

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    По литературе. Анни Эрно (Франция) "за смелость и хирургическую точность, с которыми она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти".

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    Названы имена лауреатов Нобелевской премии 2022 года в области химии
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    Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
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