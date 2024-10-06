Палестинская община Греции заявила, что погибший в теракте Йонас Карусис – не невинная жертва

Палестинская община Греции вызвала возмущение, опубликовав в социальных сетях пост, согласно которому погибший при теракте в Яффо гражданин Греции Йонас Карусис "не является невинной жертвой". Основанием для этого утверждения, отмечает "Исраэль а-Йом", стала служба Йонаса в ЦАХАЛе.

Утверждение палестинской общины вызвала бурю возмущения в социальных сетях. Комментаторы напомнили, что палестинские террористы устраивали теракты и на греческой земле. С критикой выступили и многие СМИ. Так, портал Cretalive отметил, что Греция традиционно поддерживает палестинцев, и такое заявление – проявление неблагодарности.

Отец погибшего доктор Димитриос Карусис из иерусалимской больницы "Адасса" назвал заявление палестинской общины позорным. "Пусть Всевышний простит их за осквернение памяти моего сына. Треть моих пациентов – палестинцы", – заявил он, выступая в эфире телеканала MEGA.

Министр здравоохранения Греции Адонис Георгадис отметил, что пост указывает на истинную проблему. "С точки зрения палестинцев, среди израильтян нет невиновных. Поэтому их надо уничтожить при помощи терактов, ракет, атак, как 7 октября. Израиль окружен миллионами врагов, которые хотят стереть его с лица земли. Поэтому мы поддерживаем Израиль - у евреев есть право на свою родину", – написал он.