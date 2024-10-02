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Израиль

ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Яффо

время публикации: 02 октября 2024 г., 19:44 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 20:30
ХАМАС взял на себя ответственность за теракт в Яффо
Nasser Ishtayeh/Flash90

Спустя сутки после теракта в Яффо, в результате которого погибли семь израильтян и 16 были ранены, террористическая группировка ХАМАС распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за это нападение.

В заявлении говорится, что теракт был спланирован и осуществлен "Бригадами Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАС).

Боевики заявляют, что нападения на гражданское население в центре израильских городов продолжатся до тех пор, пока в секторе Газы гибнут палестинцы.

ТЕРАКТ В ЯФФО. 1.10.2024

Вечером 1 октября двое террористов, вооруженных автоматической винтовкой М-16, а также другим огнестрельным оружием и ножами, на бульваре Иерушалаим в Яффо открыли огонь по пассажирам трамвая и по прохожим.

Ими были убиты семь человек, еще 16 были ранены. Состояние пяти раненых тяжелое.

Террористы были ликвидированы охранниками легкорельсового транспорта и сотрудниками антитеррористического подразделения муниципалитета в сотрудничестве с полицией и гражданскими лицами.

По данным спецслужб, оба террориста были жителями Хеврона и находились на территории Израиля незаконно. Названы имена террористов: Мухаммад Раджаб и Хусейн Тамими.

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