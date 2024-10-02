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Израиль

Опубликовано имя гражданина Греции, убитого террористами в Яффо

время публикации: 02 октября 2024 г., 16:15 | последнее обновление: 02 октября 2024 г., 16:15
Опубликовано имя гражданина Греции, убитого террористами в Яффо
Фото семьи погибшего

Разрешено к публикации: в результате теракта в Яффо 1 октября погиб 26-летний Йонас Каруссис, гражданин Греции, проживавший в Иерусалиме и изучавший архитектуру в Тель-Авиве.

Семья живет в Израиле с 1988 года.

Его отец, профессор Дмитриос Каруссис, является одним из ведущих неврологов в Израиле, директор Центра рассеянного склероза, начальник отделения нейроиммунологии и клеточной терапии, кафедры неврологии в "Адасе". Мать – Орания Ворка – педиатр в Мевасерет-Ционе. Сестра является директором консульства Греции в Израиле.

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