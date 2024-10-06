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Папа Франциск призвал отметить годовщину "черной субботы" постом и молитвами

время публикации: 06 октября 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 06 октября 2024 г., 19:59
Папа Франциск призвал отметить годовщину "черной субботы" постом и молитвами
AP Photo/Alessandra Tarantino

Папа Римский Франциск призвал провести 7 октября день поста и молитвы в ознаменование первой годовщины нападения ХАМАСа на Израиль и обратиться к Всевышнему с молитвой о мире.

"В этот драматический для истории час, когда ветер войны и огонь насилия угрожает существованию целых народов, христианское сообщество должно поставить себя на службу человечеству", – цитирует 86-летнего понтифика L"Osservatore Romano.

Инициатива будет поддержана католическими общинами по всему миру, включая Хайфу и Галилею. В мадридской архиепархии трагическую дату отметят и колокольным звоном.

Мир
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