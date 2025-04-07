Премьер-министр Израиля прибыл в Вашингтон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прибыл с внеочередным визитом в Вашингтон, где проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В поездке его сопровождает супруга – Сара Нетаниягу. Также в США прибыл военный секретарь главы правительства Израиля генерал-майор Роман Гофман.

Вскоре после прибытия в США Биньямин Нетаниягу встретился с министром торговли США Говардом Лютником и торговым комиссаром США Джеймисоном Гриром.

Нетаниягу вылетел в США после завершения визита в Венгрию, где он находился 3-6 апреля.

Ранее в сообщении офиса главы правительства по поводу визита в США и переговоров с Трампом говорилось: "Политики обсудят вопросы, связанные с пошлинами, усилия по возвращению израильских заложников, отношения между Израилем и Турцией, иранскую угрозу, а также противодействие Международному уголовному суду. Премьер-министр высоко ценит личные и теплые отношения с президентом Трампом и благодарит его за приглашение стать первым лидером, с которым тот встретится после введения глобальных пошлин, как это было и после вступления президента Трампа в должность".

Заседание суда по делам Нетаниягу, назначенное 7 апреля, было перенесено на среду, 9 апреля, в связи с его визитом в США. Также в связи с поездкой Нетаниягу отменен визит в США министра обороны Исраэля Каца, который должен был состояться в ближайшие дни. Из канцелярии министра обороны сообщили, что глава правительства и министр обороны не могут отсутствовать в стране одновременно в условиях продолжающейся войны. Кац теперь планирует визит в США через несколько недель.

Как писало издание Axios, второй визит Нетаниягу в Вашингтон после вступления Трампа в должность президента планировался на конец апреля, после окончания пасхальных каникул. Но во время пребывания Нетаниягу в Будапеште Трамп позвонил ему и премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. В ходе разговора обсуждалась тема решения руководства Венгрии выйти из Международного уголовного суда. Однако Нетаниягу поднял также тему тарифов. В ответ Трамп предложил Нетаниягу приехать в Белый дом, чтобы обсудить этот вопрос, не назначив точной даты. Но несколько часов спустя Трамп сообщил журналистам на борту Air Force One, что Нетаниягу скоро посетит Вашингтон, "возможно, даже на следующей неделе". Это было неожиданно для многих, включая самого Нетаниягу. В итоге визит был согласован.

Пошлины Трампа и их последствия для Израиля

3 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на товары, ввозимые из-за рубежа. Согласно представленной таблице, товары из Израиля будут облагаться 17-процентной пошлиной. Надежда правительства Израиля на то, что отмена последних остававшихся пошлин на американскую сельхозпродукцию позволит избежать введения американских пошлин, оказалась напрасной. Причем она изначально была безосновательной, поскольку президент США Дональд Трамп четко давал понять, что считает проблемой в торговых взаимоотношениях с другими странами отнюдь не только пошлины, но и такие налоги, как НДС, манипуляции с курсом национальных валют, государственные субсидии и т.д. Также безосновательными были и надежды на то, что Израиль сможет воспользоваться торговой войной Трампа с Евросоюзом, озвучивавшиеся в последние месяцы некоторыми экономическими экспертами.

Сложно сказать, как именно экономисты Трампа насчитали у Израиля 34% преимущества, однако очевидно, что туда вошли 83% налога на покупку американских автомобилей, 18% НДС. Менее понятно заявление представителей Трампа, что Израилю посчитали и нарушение прав на интеллектуальную собственность, особенно в сфере производства лекарств. США исключили Израиль из списка стран, нарушающих авторское право, еще в 2014 году после принятия Кнессетом ряда поправок, увеличивающих срок защиты патентов и т.д.

Пошлина на импорт израильской продукции, как и взаимные пошлины для других стран, должна вступить в силу 9 апреля.

В Израиле пытаются убедить Белый дом, что "произошла ошибка". При этом у Израиля нет реальной возможности убрать налоги, из-за которых Трамп ввел "ответные пошлины". Не существует сценария, при котором американские товары в Израиле будут освобождены от НДС, а американские автомобили – от налога на покупку.

Что касается влияния пошлины на израильскую экономику, прежде всего следует отметить, что по своей природе пошлинами облагаются только товары, поэтому сектор услуг, на который приходится чуть меньше половины израильского экспорта в США, не пострадает. А вот для сектора товаров решение Вашингтона будет тяжелым ударом. На долю США приходятся 26% израильского экспорта товаров. В 2024 году он составил 17,3 миллиарда долларов. Около 20% израильского экспорта товаров в США составляет высокотехнологичная продукция – чипы, телекоммуникационное оборудование, электрическая аппаратура. Еще 13% приходятся на долю оптической и медицинской аппаратуры, около 10% – на алмазы, в среднем по 5% на фармацевтическую продукцию, на химическую продукцию и на пластмассы и изделия из них, около 4% – на авиационное оборудование. Очевидно, что среди пострадавших от пошлин окажутся Intel Israel, "Тева", ICL, "Адама", оборонные корпорации. Однако гораздо более тяжелым станет удар для малых экспортеров, для которых США являются основным, если не единственным рынком. Также неясно, что станет с трехсторонними торговыми соглашениями Израиля и США с Египтом и с Иорданией, в рамках которых совместная израильско-египетская и израильско-иорданская продукция поставляется в США беспошлинно.