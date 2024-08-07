Глава Пентагона заявил о "непоколебимой приверженности обороне Израиля"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в ходе пресс-конференции: "Соединенные Штаты по-прежнему сосредоточены на деэскалации напряженности в (ближневосточном) регионе, и мы также сосредоточены на обеспечении прекращения огня в рамках сделки по освобождению заложников, чтобы вернуть всех заложников домой и положить конец войне в Газе".

Остин подчеркнул, что США продолжают предпринимать "шаги по снижению температуры в регионе и предотвращению региональной эскалации со стороны Ирана, его партнеров и доверенных лиц".

"Мы по-прежнему готовы к развертыванию в кратчайшие сроки для противодействия возникающим угрозам нашей безопасности, нашим партнерам или нашим интересам", – подчеркнул министр обороны США, отметивший, что военная тактика американских сил на Ближнем Востоке скорректирована таким образом, чтобы не допускать атак на военнослужащих армии США.

Ллойд Остин заявил о "непоколебимой приверженности обороне Израиля".