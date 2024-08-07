В Курской области развивает наступление украинская батальонная группа

Тактическая батальонная группа, проникнувшая из Украины в Курскую область, продолжает вести бои на российской территории. Как сообщает The Insider, к вечеру 6 августа глубина ее проникновения составила 5-7 километров, взяты пленные.

Министерство обороны России квалифицирует украинское подразделение как "диверсионно-разведывательную группу". Однако в его составе около 300 человек, 11 танков и более 20 бронетранспортеров из состава 22-й механизированной бригады ВСУ. Это вынудило Россию начать переброску резервов на угрожаемый участок.

"Медуза" цитирует так называемых военкоров – российских военных блогеров, которые отмечают, что ВСУ удалось закрепиться на российской территории и занять несколько сел. Возможной целью операции называют город Суджу, где расположена газоизмерительная станция.

Российская сторона заявляет об уничтожении шести танков и десяти единиц другой бронетехники. Министерство обороны России, 6 августа сообщавшее об отступлении "диверсантов" с российской территории, удалило соответствующий текст.

Министерство здравоохранения России утверждает, что в результате обстрелов в Курской области пострадали 24 человека, среди них дети.

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