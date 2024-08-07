Переходное правительство Бангладеш возглавит нобелевский лауреат Мухаммад Юнус
время публикации: 07 августа 2024 г., 09:50 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 09:56
Президент Бангладеш Мохаммад Шахабуддин удовлетворил еще одно требование восставших студентов: главой временного правительства назначен лауреат Нобелевской премии по экономике Мухаммад Юнус.
84-летний Юнус был создателем системы микрофинансирования – системы кредитования беднейших слоев населения, которая показала себя эффективным методом борьбы с бедностью. Он также создал исследовательский институт, призванный развивать социально ориентированный бизнес.
Нобелевский лауреат был критиком бывшего премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины и воспринимался оппозицией как консолидирующая фигура. В то же время он демонстрировал, что не имеет политических амбиций.
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