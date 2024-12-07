Сиди Мохаммед Абдаллахи, выстреливший в еврея в Чикаго, повесился в тюремной больнице

22-летний Сиди Мохаммед Абдаллахи, обвиняемый в терроризме и преступлении на почве ненависти в связи с нападеним на еврея в Чикаго, был на этой неделе найден повесившимся в своей камере.

Абдаллахи, получивший тяжелые ранения в ходе задержания и перестрелки с полицейскими, последние две недели находился в тюремной больнице Cermak Health Services. Служба скорой помощи доставила Абдаллахи в больницу Маунт-Синай, где врачи констатировали его смерть.

В офисе шерифа заявили, что никаких признаков того, что Абдаллахи намерен покончить с собой, не было, но также не было никаких доказательств умышленного убийства. Была назначена судебно-медицинская экспертиза, установившая, что мужчина совершил самоубийство.

Напомним, в конце октября Абдаллахи выстрелил в 39-летнего ортодоксального еврея, имя которого не разглашается, когда тот направлялся в синагогу, и ранил его в плечо. Во время нападения стрелявший кричал "Аллах акбар!". За несколько дней до этого преступник на карте обозначил места расположения нескольких синагог и еврейских школ в Чикаго.