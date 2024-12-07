Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения. Об этом он заявил в прямом телевизионном обращении, отмечает ТАСС.

"Я приношу глубочайшие извинения за свои действия... Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения", – заявил Юн Сок Ёль. "Говорю прямо: не будет такой ситуации, как второе военное положение", – сказал он.

Голосование по импичменту президента Южной Кореи состоится сегодня, 7 декабря. Правящая партия "Гражданская сила" контролирует 108 из 300 мест в парламенте Южной Кореи. Чтобы отстранить президента от власти, нужно 200 голосов депутатов. С предложением объявить импичмент выступил 191 депутат парламента.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявлял он.