x
07 декабря 2024
|
последняя новость: 09:03
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 декабря 2024
|
07 декабря 2024
|
последняя новость: 09:03
07 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране

Корея
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:56 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 08:02
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения в стране
AP Photo/Lee Jin-man

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль принес извинения перед народом страны за свое решение о введении военного положения. Об этом он заявил в прямом телевизионном обращении, отмечает ТАСС.

"Я приношу глубочайшие извинения за свои действия... Я не собираюсь пытаться избежать политической и юридической ответственности за действия в связи с объявлением военного положения", – заявил Юн Сок Ёль. "Говорю прямо: не будет такой ситуации, как второе военное положение", – сказал он.

Голосование по импичменту президента Южной Кореи состоится сегодня, 7 декабря. Правящая партия "Гражданская сила" контролирует 108 из 300 мест в парламенте Южной Кореи. Чтобы отстранить президента от власти, нужно 200 голосов депутатов. С предложением объявить импичмент выступил 191 депутат парламента.

3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. "Чтобы защитить наше либеральное государство от угроз, исходящих от коммунистической КНДР и чтобы покончить с антиправительственными элементами, я объявляю военное положение", – заявлял он.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 декабря 2024

Попытка президента Южной Кореи ввести военное положение признана мятежом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2024

Президент Южной Кореи объявил, что отменит военное положение
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2024

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 декабря 2024

В Сеуле происходят столкновения после объявления военного положения