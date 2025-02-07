Уволился сотрудник команды Маска, призывавший стереть с лица земли Израиль и Газу

25-летний сотрудник возглавляемого Илоном Маском ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Марко Элез уволился после того, как журналисты Wall Street Journal доказали, что он стоит за учетной записью в социальной сети X, продвигавшей расистские взгляды.

Пользователь @nullllptr, среди прочего, писал, что он "был расистом до того, как это стало модно", заявлял, что был бы рад, "если бы Израиль и Газа исчезли с лица земли", требовал "нормализовать ненависть к индийцам" и продвигал идеи иммиграционной политики, основанной на евгенике.

Согласно изданию, Элез работал в компаниях Маска SpaceX, Starlink и X, занимаясь искусственным интеллектом. В DOGE он входил в команду, получившую доступ к платежным системам государственного казначейства.

Юрист министерства юстиции заявил, что Элез и другой специальный сотрудник Казначейства, связанный с DOGE, Том Краузе, имели доступ к платежной системе только для чтения ("read-only"), то есть не могли вносить изменения, и что никакие данные не передавались за пределы ведомства, в том числе команде DOGE Маска в Белом доме.