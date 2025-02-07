Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда

В четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп поставил свою подпись под указом о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС) "за незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и близкого союзника Израиля".

Трамп заявляет, что действия МУС являются посягательством на суверенитет Соединенных Штатов и подрывают важнейшую работу правительства в области безопасности и внешней политики.

Указ был подписан в то время, когда в США с официальным визитом находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, в отношении которого в ноябре 2024 года МУС выпустил ордер на арест "за преступления против человечности и военные преступления".

Дональд Трамп второй раз подписывает указ о введении санкций в отношении МУС, в 2020 году, в своей первый президентский срок, он ввел санкции против высокопоставленных чиновников МУС, участвующих в расследовании действий США в Афганистане.