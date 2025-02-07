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Нетаниягу: "Встреча с Трампом является поворотным моментом для будущего Израиля"

Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
США
время публикации: 07 февраля 2025 г., 01:38 | последнее обновление: 07 февраля 2025 г., 01:38
Нетаниягу: "Встреча с Трампом является поворотным моментом для будущего Израиля"
кадр из видео

Пресс-служба канцелярии премьер-министра распространила видео, на котором Биньямин Нетаниягу подводит итоги официальной части своего визита в США. Ожидается, что в Израиль вылетит после окончания шабата.

Перевод предоставлен пресс-службой Биньямина Нетаниягу

"Как вы знаете, позавчера состоялась историческая встреча с президентом Трампом, которая является огромным поворотным моментом для будущего Израиля. На этой встрече он в часткости озвучил свою идею по поводу Газы, о дне после ХАМАСа, и я думаю, что стоит внимательно прислушаться к нему, ведь это первое оригинальное предложение за многие годы.

Также я говорил с руководителями администрации: с вице-президентом, с советником по национальной безопасности, с министром обороны Остином в Пентагоне – все они большие друзья Государства Израиль.

После этого я отправился в Палату представителей, где встретился с лидерами Конгресса и Сената, республиканцами и демократами, – и все они согласились со мной по двум вопросам: во-первых, Ирану нельзя позволить обладать ядерным оружием. Во-вторых, ХАМАС должен быть ликвидирован. Ему не место в Газе.

Также я должен сказать вам: все выразили огромное восхищение достижениями Израиля. Я сказал, что мы меняем облик Ближнего Востока, и они буквально отдали нам честь. Но они спросили меня: "Откуда у вас такая сила? Такая маленькая страна, размером с Нью-Джерси, откуда ваша мощь"?

Я ответил: "Наша сила – в нашем народе, наших солдатах-героях, нашей вере и понимании, что мы сражаемся за тысячелетнюю еврейскую историю и за наше право на собственное государство на Ближнем Востоке, на нашей исторической родине".

Это истина, и она продвинет нас далеко вперед".

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 07 февраля 2025

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