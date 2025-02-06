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Мир

Дональд Трамп готовит санкции против Международного уголовного суда

Дональд Трамп
МУС
время публикации: 06 февраля 2025 г., 20:12 | последнее обновление: 06 февраля 2025 г., 20:18
Дональд Трамп готовит санкции против Международного уголовного суда
AP Photo/Peter Dejon

Агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что в четверг, 6 февраля, президент США Дональд Трамп, скорее всего, подпишет указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда в Гааге.

По словам источника, в указе говорится об экономических и визовых санкциях в отношении лиц, оказывающих содействие МУС в его расследованиях против граждан США или союзников.

Агентство сообщает, что МУС не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию.

Однако месяц назад источники агентства сообщили, что МУС принял меры для защиты своих сотрудников от возможных санкций США, в частности, выплатив заработную плату за три месяца вперед.

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