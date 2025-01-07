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Amnesty International заморозила связи с израильским отделением, обвинив его в расизме

время публикации: 07 января 2025 г., 15:15 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 15:15
Amnesty International заморозила связи с израильским отделением, обвинив его в расизме
AP Photo/Vincent Yu

Международная организация Amnesty International сообщила о замораживании на два года связей с израильской Amnesty International в связи с тем, что израильская AI отказывается признавать действия ЦАХАЛа в секторе Газы геноцидом.

Кроме того, международная организация обвиняет свое израильское отделение в расизме: якобы оно систематически дискриминирует палестинцев. Издание цитирует источники в организации, по словам которых, свидетельства расизма могли быть сфабрикованы целенаправленно.

"Эти действия стали ответом на укоренившийся антипалестинский расизм в израильской организации, что противоречит базовым ценностям Amnesty и свидетельствует о враждебности к отстаиваемой нами позиции", – говорится в заявлении руководства организации.

Напомним: около месяца назад Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждалось, что Израиль проводит геноцид населения сектора Газы. Документ озаглавлен "Ты чувствуешь себя так, будто ты недочеловек: израильский геноцид палестинцев в Газе".

AI, признавая чудовищность нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года, заявила, что ходе военной операции Израиль превращал жизнь палестинцев в Газе в настоящий ад – безжалостно, неустанно и совершенно безнаказанно. Организация утверждала, что эти действия проводились целенаправленно. Она использовала и слово "недочеловек", отсылающий к нацистской расовой доктрине.

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