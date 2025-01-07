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Мир

Спасатели эвакуировали израильтян, застрявших на горе Рокко в Японии

Горный туризм
Япония
время публикации: 07 января 2025 г., 07:44 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 07:55
Спасатели эвакуировали израильтян, застрявших на горе Рокко в Японии
AP Photo/Matthias Schrader (Иллюстрация)

Японский горноспасательный отряд в координации с полицией, консульством Израиля и компанией "Магнус Итур ве-Хилуц" добрался до трех израильских туристов, сошедших сутки назад с маршрута на горе Рокко и застрявших из-за сложных погодных условий.

Напомним, что накануне стало известно, что трое израильских резервистов в возрасте 27-28 лет находятся в опасной зоне на склоне горы Рокко возле города Кобе в Японии после того, как случайно сошли с размеченной трассы для сноуборда.

Мир
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Трое израильтян-резервистов застряли на заснеженной горе в Японии