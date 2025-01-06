Трое израильтян-резервистов застряли на заснеженной горе в Японии

Трое израильских резервистов в возрасте 27-28 лет находятся в опасной зоне на склоне горы Рокко возле города Кобе в Японии после того, как случайно сошли с размеченной трассы для сноуборда.

Как сообщает новостная служба 12 канала ИТВ, израильтяне находятся там уже 12 часов при температуре ниже нуля, и у них уже наблюдаются признаки обморожения.

Власти Японии в курсе инцидента, однако из-за сложных погодных условий спасательная операция ожидается только утром – а по состоянию на момент публикации (21:00 по израильскому времени) в Японии 03:00 утра.

Сообщается, что израильтяне находятся на опасном участке на склоне горы уже 14 часов. У них есть с собой мобильный телефон, однако на нем осталось лишь 15% заряда батареи. Сообщается, что израильтяне поддерживают связь с местными спасательными службами.