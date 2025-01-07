В шасси самолета JetBlue во Флориде нашли два тела

Вечером 6 января во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) в шасси самолета компании JetBlue, прибывшего из Нью-Йорка, обнаружили тела двух человек.

В официальном уведомлении JetBlue по поводу этого трагического инцидента отмечается, что самолет приземлился во Флориде после вылета из аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Начато расследование. Имена и национальность погибших пока не публикуются.