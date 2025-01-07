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Мир

В шасси самолета JetBlue во Флориде нашли два тела

США
Погибшие
Авиация
время публикации: 07 января 2025 г., 16:47 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 16:47
В шасси самолета JetBlue во Флориде нашли два тела
AP Photo/Business Wire

Вечером 6 января во время технического осмотра после рейса в международном аэропорту Форт-Лодердейл (штат Флорида, США) в шасси самолета компании JetBlue, прибывшего из Нью-Йорка, обнаружили тела двух человек.

В официальном уведомлении JetBlue по поводу этого трагического инцидента отмечается, что самолет приземлился во Флориде после вылета из аэропорта им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Начато расследование. Имена и национальность погибших пока не публикуются.

Мир
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