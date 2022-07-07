Из-за военных действий Украина закрывает границу для участников паломничества в Умань

Посольство Украины в Израиле сообщило, что в 2022 году из-за военных действий еврейские паломники не смогут въехать в Украину на праздник Рош а-Шана, чтобы посетить расположенную в Умани могилу рабби Нахмана.

"Мы обращаемся к вам, поскольку ваши молитвы для нас важны: молитесь за то, чтобы еще до праздника Рош а-Шана, война, причиной которого стала жестокая российская агрессия, закончилась победой Украины", – заявил посол Украины Евгений Корнейчук.

adv_11 incontent_1

Он выразил надежду, что молитвы будут услышаны, и Украина вновь сможет принимать гостей из Израиля, в том числе паломников, приезжающих на могилы праведников.

adv_12 m_ar_1

"По моей информации, вопрос о том, что делать с паломниками в Умани, обсуждался в Киеве на самом высоком уровне. Украина не может ввести запрет на въезд граждан Израиля – это станет отменой безвизового режима. Поэтому было принято решение опубликовать такое вежливое заявление, чтобы власти Украины не обвиняли в возможной гибели паломников от российского удара", – сообщил редакции NEWSru журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям.

Наш собеседник выразил уверенность, что значительное число хасидов пренебрежет этим обращением и попытается попасть в Украину из соседних государств, попытавшись воспользоваться тем, что полного запрета нет. "Украинские пограничники будут спрашивать, куда они направляются, и при ответе в Умань или по святым местам их просто будут разворачивать на границе.

adv_13 incontent_2

Отметим: ранее в израильских СМИ появлялись публикации, согласно которым власти Украины могут отказаться впускать паломников из-за того, что с началом военных действий министерство внутренних дел отменило безвизовый режим с Украиной.

adv_14 m_ar_2

Однако Высший суд справедливости отменил решение главы МВД Айелет Шакед, обязав правительство восстановить процедуру, существовавшую до 24 февраля 2022 года.