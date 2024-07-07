Экзит-полл во Франции: левый альянс занимает первое место на выборах

Согласно экзит-поллу, проведенному институтом изучения общественного мнения Ipsos Talan, коалиция левых и ультралевых партий "Новый народный фронт" занимает первое место на прошедшем 7 июля втором раунде парламентских выборов во Франции.

Предполагается, что в этом раунде он получит 172-215 мест в Национальной ассамблее, обойдя как ультраправых из "Национального объединения", так и сторонников президента Эммануэля Макрона из списка "Вместе".

Явка во втором раунде выборов составила 67%, что является самым высоким показателем с 1981 года.

В нижней палате парламента Франции заседают 577 депутатов. 7 июля будут избраны 501 из них, остальные прошли в Национальное собрание уже в первом раунде.

Исход голосования означает, что ни одному из списков не удалось заручиться большинством голосов, однако противники "Национального объединения" достигли своей основной задачи: не позволили ультраправым сторонникам Марин Ле Пен сформировать правительство.

Лидер входящего в "Новый народный фронт" ультралевого движения "Непокоренная Франция" Жан-Люк Меланшон стал первым политиком, прокомментировавшим итоги выборов. "Исход голосования стал огромным облегчением для большинства", – сказал он, призвав премьер-министра Габриэля Атталя подать в отставку.

Напомним: левый альянс дал указание своим кандидатам, занявшим в первом туре третье место, сняться с выборов, чтобы не распылять голоса и не облегчить победу ультраправым. Так же поступили и многие кандидаты от "Вместе". В то же время президент Макрон выступил против создания коалиции с "Непокоренной Францией".

Как ожидается, новое правительство, когда оно будет сформировано, продолжит поддерживать Украину в войне с Россией. В то же время Меланшон подвергает резкой критике действия ЦАХАЛа в секторе Газы и выступает за эмбарго на поставку Израиля французских вооружений.