Древнее надгробие с надписями на иврите обнаружено на юге Индии

В индийском городе Раманатхапурам в штате Тамилнад обнаружено надгробие с надписями на иврите, изучение этой находки может пролить свет на давно забытую еврейскую общину в Индии. Это надгробие старше, чем широко известное надгробие Сары Бат Исраэль в Керале, датируемое 1576 годом нашей эры.

Как сообщает индийское издание The Week, надгробный камень был найден в давно не используемом колодце в Раманатхапураме, он датируется 13 веком. (Фото).

32-летний Хатим Али, инженер-химик и любитель истории, привлек внимание общественности к надгробию: по его словам, о могильном камне, найденном на кокосовой ферме господина Балу, ему рассказал его друг. Хатим Али приехал осмотреть камень, и понял, что надпись на нем сделана не на тамильском языке, и не на арабском. "Я подумал, что это может быть иврит", – рассказывает он. Али сообщил о находке в государственные органы, но никто не заинтересовался, и тогда он рассказал о камне журналистам тамильской газеты Dinamalar.

Эту статью прочел Тауфик Закрия, исследователь еврейской истории и каллиграф, работавший в ОАЭ. Он связался с Хатимом Али, и тот прислал ему фотографии надписей для расшифровки. По словам Закрии, в надписи на иврите указана дата – первый день месяца Шват 1536 или 1537 года Эры Селевкидов, то есть, после преобразования даты на современный лад, речь идет о 1 январе 1224 года или о 18 январе 1225 года.

Тауфик Закрия отмечает, что целиком надпись не сохранилась, и полностью прочесть ее не удалось – он не смог найти имя покойного или его отца, но он смог прочесть имя Нехемия на иврите. По первоначальному анализу, узор надгробия показывает сильное влияние йеменских евреев.

Тауфик Закрия отмечает, что в этом районе крайне важно провести дополнительные исследования, поскольку речь идет уже о втором могильном камне с ивритскими надписями, найденном в Раманатхапураме. Ранее в этом городе нашли надгробие, на котором указано имя Мирьям, дочери Давида. Это надгробие находится сейчас в офисе налогового инспектора в Рамнаде – но оно так и не было датировано.