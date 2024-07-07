Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что подаст в отставку 8 июля

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что утром 8 июля подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке.

В заявлении, которое транслировалось BFM TV, Атталь заявил, что "в соотвествии с демократическими традициями и собственными принципами завтра утром я подам заявление об отставке президенту Республики".

Он также отметил, что готов выполнять обязанности премьер-министра "столько, сколько потребуется".

Это заявление было сделано после публикации результатов exit polls, согласно которым коалиция левых и ультралевых партий "Новый народный фронт" занимает первое место в прошедшем 7 июля втором раунде парламентских выборов во Франции.