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Мир

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что подаст в отставку 8 июля

время публикации: 07 июля 2024 г., 22:43 | последнее обновление: 07 июля 2024 г., 22:43
Премьер-министр Франции Габриэль Атталь
AP Photo/Aurelien Morissard

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь объявил, что утром 8 июля подаст президенту Эммануэлю Макрону прошение об отставке.

В заявлении, которое транслировалось BFM TV, Атталь заявил, что "в соотвествии с демократическими традициями и собственными принципами завтра утром я подам заявление об отставке президенту Республики".

Он также отметил, что готов выполнять обязанности премьер-министра "столько, сколько потребуется".

Это заявление было сделано после публикации результатов exit polls, согласно которым коалиция левых и ультралевых партий "Новый народный фронт" занимает первое место в прошедшем 7 июля втором раунде парламентских выборов во Франции.

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