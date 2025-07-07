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Мир

Трамп не только против суда над Нетаниягу, но и над экс-президентом Бразилии

США
Биньямин Нетаниягу
Бразилия
Дональд Трамп
время публикации: 07 июля 2025 г., 19:08 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 19:08
Трамп не только против суда над Нетаниягу, но и над экс-президентом Бразилии
AP Photo/Eraldo Peres

Президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" действия властей Бразилии в отношении экс-президента Жаира Болсонару.

"Они преследовали его день за днем, ночь за ночью, месяц за месяцем, год за годом. Он ни в чем не виноват, кроме того, что боролся за свой народ. Я знаю Жаира Болсонару, и он был сильным лидером, который действительно любит свою страну", – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

"Это не что иное как атака на политического оппонента. Я об этом многое знаю", – добавил Трамп. "Я буду очень внимательно наблюдать за охотой на ведьм, развязанной в отношении Жаира Болсонару, его семьи и тысяч его сторонников", – пообещал Трамп.

Свой пост он завершил словами: "Оставьте Болсонару в покое!".

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее требовал прекратить судебный процесс над Биньямином Нетаниягу, называя его "охотой на ведьм" и "политическим преследованием" и заявляя, что это отвлекает израильского премьера от "больших дел".

Мир
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