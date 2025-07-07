x
07 июля 2025
|
последняя новость: 16:34
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 июля 2025
|
07 июля 2025
|
последняя новость: 16:34
07 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Путин отправил министра транспорта Романа Старовойта в отставку – тот застрелился

Россия
время публикации: 07 июля 2025 г., 16:11 | последнее обновление: 07 июля 2025 г., 16:26
Путин отправил министра транспорта Романа Старовойта в отставку – тот застрелился
Пресс-служба Кремля
Путин отправил министра транспорта Романа Старовойта в отставку – тот застрелился
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта без официального объяснения причин. Исполняющим обязанности главы минтранса назначен заместитель министра, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Через несколько часов после сообщения об отставке российское издание "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывший министр транспорта был обнаружен мертвым в своем доме в Одинцово. По предварительной информации, Роман Старовойт покончил с собой.

Роман Старовойт в период с 2019 по 2024 годы был губернатором Курской области. По предположению политолога Бориса Межуева, комментарий которого приводит "Газета.ru", его неожиданная отставка с поста министра транспорта может быть связана с проблемами в Курской области, и возможно, некими неприятными фактами в отношении деятельности Старовойта на посту губернатора.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 июля 2025

Заместитель командующего ВМФ России Михаил Гудков погиб в результате украинского удара
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июля 2025

Вице-президент "Транснефти" погиб, выпав из окна