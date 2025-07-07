Путин отправил министра транспорта Романа Старовойта в отставку – тот застрелился

Президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта без официального объяснения причин. Исполняющим обязанности главы минтранса назначен заместитель министра, бывший губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Через несколько часов после сообщения об отставке российское издание "Известия" со ссылкой на собственные источники сообщило, что бывший министр транспорта был обнаружен мертвым в своем доме в Одинцово. По предварительной информации, Роман Старовойт покончил с собой.

Роман Старовойт в период с 2019 по 2024 годы был губернатором Курской области. По предположению политолога Бориса Межуева, комментарий которого приводит "Газета.ru", его неожиданная отставка с поста министра транспорта может быть связана с проблемами в Курской области, и возможно, некими неприятными фактами в отношении деятельности Старовойта на посту губернатора.