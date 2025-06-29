Дональд Трамп вновь высказался о суде над Нетаниягу: "Мы не потерпим этого"

Президент США Дональд Трамп вновь высказался в защиту Биньямина Нетаниягу, против которого в Израиле идет судебный процесс. Трамп вновь называет суд политически мотивированным и "охотой на ведьм" и говорит о том, что это отвлекает Нетаниягу от "больших дел".

"Это ужасно, что они делают в Израиле с Биби Нетаниягу. Он герой войны, премьер-министр, который недавно совместно с США проделал невероятную работу, добившись большого успеха в устранении ядерной угрозы Ирана. Важно, что сейчас он находится в процессе переговоров с ХАМАСом о возвращении заложников. Как это возможно, чтобы премьер-министр Израиля сидел в зале суда целый день из-за пустяков (сигары, кукла Багз Банни и т.д.). Это политическая охота на ведьм, похожая на ту, которую я был вынужден терпеть. Эта пародия на правосудие будет мешать переговорам как с Ираном, так и с ХАМАСом. Другими словами – это безумие, что делают вышедшие из-под контроля прокуроры с Биби Нетаниягу. Соединенные Штаты Америки тратят на поддержку Израиля миллиарды долларов в год, гораздо больше, чем на любую другую страну. Мы не потерпим этого. Мы только что одержали невероятную победу с премьер-министром Биби Нетаниягу, и все это омрачает нашу победу. Освободите Биби от этого, ему предстоит большая работа!" – написал Трамп в соцсети Truth Social.

Отметим, что 27 июня Биньямин Нетаниягу дважды обращался к суду с просьбой отложить дачу им показаний на две недели. Оба раза суд отклонил его просьбу. В связи с этим судебный процесс, как ожидается, возобновится в понедельник, после примерно трехнедельного перерыва.