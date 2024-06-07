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ООН внес Израиль в черный список стран, причиняющих вред детям в зонах военных конфликтов

время публикации: 07 июня 2024 г., 19:37 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 20:03
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш
AP Photo/Alberto Pezzali

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш проинформировал постпреда Израиля в ООН Гилада Эрдана о внесении Израиля в черный список стран, причиняющих вред детям в зонах вооруженных конфликтов.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомменировал это решение ООН, сказав: "Сегодня ООН внесла себя в чёрный список истории, присоединившись к сторонникам убийц ХАМАСа. ЦАХАЛ – самая моральная армия в мире, и никакое бредовое решение ООН не изменит этого".

В черном списке стран и организаций, причиняющих вред детям в зонах вооруженных конфликтов, до этого момента находились "Исламское государство", "Аль-Каида", "Боко-Харам".

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