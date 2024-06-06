x
06 июня 2024
|
последняя новость: 20:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июня 2024
|
06 июня 2024
|
последняя новость: 20:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

СМИ: Иерусалим выступает против резолюции по сектору Газы, предложенной США

время публикации: 06 июня 2024 г., 18:48 | последнее обновление: 06 июня 2024 г., 19:05
СМИ: Иерусалим выступает против резолюции по сектору Газы, предложенной США
AP Photo/Oded Balilty

Израильские СМИ сообщили, что Иерусалим выступает против нового варианта резолюции по сектору Газы, которую продвигают США в СБ ООН, главным образом, из-за двух проблемных пунктов. По информации новостной службы "Кан", постпред Израиля Гилад Эрдан проинформировал представительницу США в ООН о позиции Иерусалима.

В понедельник, 3 июня, Соединенные Штаты представили Совету безопасности ООН исправленный проект резолюции, призванный поддержать предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня. В новой редакции, в отличие от предыдущего варианта, содержится призыв к обоим сторонам конфликта "полностью, без промедления и без условий" выполнить предложения по сделке, в то время как в предыдущей версии этот призыв был обращен только в ХАМАСу.

Документ содержит еще одно "проблемное", с точки зрения Израиля, предложение, – оно исключает создание буферной зоны в секторе Газы.

Новостная служба израильского телеканала "Кешет" передала, что Иерусалим против этой резолюции, поскольку она противоречит предложению, которое было сделано Израилем ХАМАСу, и вынуждает полностью остановить боевые действия в секторе Газы в обмен на освобождение заложников.

Посол США Линда Томас-Гринфилд сообщила, что проект резолюции был распространен среди 14 членов СБ в надежде заручиться их поддержкой. "Многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили этот план, и мы призываем Совет безопасности присоединиться к ним", – заявила она.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 июня 2024

Сенаторы США: "Мы будем поддерживать Израиль в противостоянии созданию палестинского государства"
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 июня 2024

Переговоры с ХАМАСом: глава ЦРУ и советник Байдена отправляются в Египет и Катар
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 июня 2024

Reuters: США добиваются, чтобы СБ ООН принял резолюцию о сделке между Израилем и ХАМАСом