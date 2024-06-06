СМИ: Иерусалим выступает против резолюции по сектору Газы, предложенной США

Израильские СМИ сообщили, что Иерусалим выступает против нового варианта резолюции по сектору Газы, которую продвигают США в СБ ООН, главным образом, из-за двух проблемных пунктов. По информации новостной службы "Кан", постпред Израиля Гилад Эрдан проинформировал представительницу США в ООН о позиции Иерусалима.

В понедельник, 3 июня, Соединенные Штаты представили Совету безопасности ООН исправленный проект резолюции, призванный поддержать предложение президента США Джо Байдена о прекращении огня. В новой редакции, в отличие от предыдущего варианта, содержится призыв к обоим сторонам конфликта "полностью, без промедления и без условий" выполнить предложения по сделке, в то время как в предыдущей версии этот призыв был обращен только в ХАМАСу.

Документ содержит еще одно "проблемное", с точки зрения Израиля, предложение, – оно исключает создание буферной зоны в секторе Газы.

Новостная служба израильского телеканала "Кешет" передала, что Иерусалим против этой резолюции, поскольку она противоречит предложению, которое было сделано Израилем ХАМАСу, и вынуждает полностью остановить боевые действия в секторе Газы в обмен на освобождение заложников.

Посол США Линда Томас-Гринфилд сообщила, что проект резолюции был распространен среди 14 членов СБ в надежде заручиться их поддержкой. "Многие лидеры и правительства, в том числе в регионе, одобрили этот план, и мы призываем Совет безопасности присоединиться к ним", – заявила она.