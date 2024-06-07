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Генсек ООН уведомил военного атташе ЦАХАЛа в США о включении Израиля в черный список

время публикации: 07 июня 2024 г., 01:54 | последнее обновление: 07 июня 2024 г., 01:59
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Vladimir Astapkovich, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уведомил военного атташе ЦАХАЛа в США Хидая Зильбермана о решении включить еврейское государство в черный список стран, причиняющих вред детям в зонах вооруженных конфликтов.

13-й канал израильского телевидения сообщил, что попытки Израиля переубедить генсека ООН не увенчались успехом. Уже на следующей неделе Израиль окажется в черном списке, являющемся частью отчета, который будет роздан членам Совета безопасности для обсуждения 26 июня.

В черном списке стран и организаций, причиняющих вред детям в зонах вооруженных конфликтов, до этого момента находились "Исламское государство", "Каль-Каида", "Боко-Харам".

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