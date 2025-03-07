СМИ: ЦРУ начало процесс увольнения некоторых сотрудников

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) начало процесс увольнения некоторых сотрудников, находящихся на испытательном сроке, пишет издание Defense One.

Как правило, речь идет о людях, проработавших в ЦРУ один-два года (то есть нанятых при предыдущей администрации США) и имеющих меньше гарантий государственной службы.

Увольнения были осуществлены через неделю после того, как федеральный судья вынес решение по отдельному кадровому решению, разрешив директору ЦРУ Джону Рэтклиффу увольнять сотрудников по своему усмотрению после того, как сотрудники разведки, назначенные на должности в рамках комплекса мер по обеспечению равноправия для всех социальных групп – так называемой программы DEI (Diversity, equity, and inclusion – Разнообразие, равенство и инклюзивность), попали под действие приказов об увольнении, поступивших от администрации президента США Дональда Трампа.

"В ЦРУ мы проверяем сотрудников в течение первых двух лет их службы в агентстве. Для некоторых сотрудников этот процесс приведет к увольнению. Наши сотрудники сталкиваются с особым давлением, работая в быстро меняющихся и рискованных ситуациях. Это не для всех", – сказал представитель ЦРУ Nextgov/FCW.

Масштабы увольнений в ЦРУ пока неизвестно. Но, по всей видимости, этот процесс не коснется опытных сотрудников.

Другие разведывательные структуры США пока об увольнениях не сообщали.