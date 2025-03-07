Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1108-й день войны

Министерство обороны РФ 7 марта 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ около семи месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 1 по 7 марта Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников. Кроме того, сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все объекты поражены. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1590 военнослужащих, шесть танков, 74 боевые бронированные машины и 99 автомобилей. Уничтожены 28 орудий полевой артиллерии, включая три западного производства, пять станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, танковой, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Противник потерял свыше 1525 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и 29 орудий полевой артиллерии, из них 10 производства стран НАТО. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов. Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны. За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 1665 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства. Уничтожены семь складов боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, трех егерских, двух штурмовых, пехотной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3810 военнослужащих, два танка, 29 боевых бронированных машин, в том числе 16 западного производства, 25 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Скудное, Бурлацкое и Привольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, бригады нацгвардии и трех бригад теробороны. Противник потерял более 1210 военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и 45 автомобилей. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и отряду иностранных наемников. ВСУ потеряли до 575 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 40 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты 21 управляемая авиационная бомба JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 637 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 35 украинских военнослужащих".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 45471 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22076 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22333 орудия полевой артиллерии и минометов, 32573 единицы специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 96000 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 127 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 12000 мирных жителей Украины (в их числе около 600 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).